Губернатор Новосибирска обвинил местные управляющие компании во вранье Губернатор Новосибирска: местные УК переоценили себя при ликвидации аварий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обвинил управляющие компании Новосибирска во вранье на фоне затянувшейся ликвидации последствий аварий на теплотрассах, сообщает издание NGS.ru. По его данным, глава региона раскритиковал их работу, выступая с речью перед членами оперативного штаба. Травников призвал расследовать действия как управляющих компаний, так и администраций районов Новосибирска.

Почему некоторые управляющие компании откровенно врали, заявляя, что все у них хорошо, и за ночь они все дома запустят? И сил у них достаточно, и дополнительных бригад им не надо. По факту мы понимали, что это не так, — заявил губернатор.

Травников обвинил администрации районов города в том, что они не сумели верно оценить силы управляющих компаний и принять соответствующие решения. С учетом произошедшего губернатор призвал компетентные органы пересмотреть и дополнить список полномочий глав районных администраций. По словам Травникова, глава администрации должен быть «хозяином на территории», а управляющие компании должны находиться в его подчинении.

Правительство Новосибирской области ввело режим чрезвычайной ситуации в Новосибирске после череды коммунальных аварий. Отмечается, что в результате первой аварии, произошедшей в Ленинском районе города, около 237 домов остались без отопления и горячей воды.