Травмирование младенца при родах в Новосибирске привлекло внимание СК СК: Бастрыкин поставил на контроль дело о травмировании младенца в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о травмировании ребенка во время родов в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что младенец получил паралич руки.

В СМИ сообщается, что в Новосибирске младенец получил паралич руки вследствие травмы, полученной в процессе родов. Мать мальчика считает, что имела место врачебная ошибка, — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Руководителю следственного управления СКР по Новосибирской области Евгению Долгалеву поручено предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее в Рязани прекратили расследование уголовного дела о гибели ребенка в местном перинатальном центре в связи с истечением срока давности. Мать младенца рассказала, что врачи обвинялись в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и срок давности по данной статье составляет два года.

Кроме того, в Подмосковье молодая мать сломала руки новорожденному сыну, когда надевала на него комбинезон. После этого отец пытался самостоятельно вправить малышу перелом. В итоге ребенок попал в больницу со множественными травмами, родители неделями игнорировали тот факт, что мальчик «странно скрипит».