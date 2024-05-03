Травля восьмиклассника в Алтайском крае привлекла внимание прокуратуры Прокуратура Алтайского края организовала проверку из-за травли школьника

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Прокуратура Алтайского края организовала проверку после получения сообщения о травле ученика одной из местных школ, сообщила помощник прокурора Мария Антошкина. По ее словам, в Сети были размещены фотографии и видеозаписи, на которых было видно, как к подростку применяли насилие. Сотрудники ведомства намерены детально разобраться в ситуации, подчеркнула она.

Согласно пояснениям, конфликт происходил в одной из школ города Рубцовска. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки, — уточнила Антошкина.

Отмечается, что речь идет об инциденте, произошедшем с восьмиклассником. На него напали в школе, в ходе конфликта его душили и порвали рубашку. Кроме того, ребенка несколько раз ударили головой о стену. Предполагается, что поводом для этого стали жалобы подростка на школьных учителей. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении, пострадавшему наложили швы.

Как сообщалось ранее, в Забайкалье также организовали проверку после травли 15-летней ученицы одной из школ Сретенского района. По данным регионального управления МВД России, телесных повреждений у подростка не обнаружили. Проверка продолжается.