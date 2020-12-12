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Траур объявлен в Республике Алтай из-за смерти главы Госсобрания Тюлентина

09:30, 14 декабря 2020

Власти Республики Алтай приняли решение объявить 14 и 15 декабря днями траура в связи со смертью председателя Госсобрания региона Владимира Тюлентина.

По распоряжению главы республики Олега Хорохордина, два дня в регионе будут приспущены флаги, организациям рекомендовано воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, передаёт ТАСС.

Похороны Тюлентина пройдут в селе Амур Усть-Коксинского района Республики Алтай во вторник, 15 декабря. В этом населённом пункте председатель Госсобрания провёл большую часть жизни. Прощание с покойным пройдёт с 10:00 до 13:00 в сельском Доме культуры, уточняют «Новости Горного Алтая».

Спикер алтайского парламента ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Отмечается, что в июле политик переболел коронавирусом. COVID-19 его заразил помощник. Но причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тюлентин возглавлял Эл Курултай на протяжении двух последних созывов. 14 декабря ему должно было исполниться 67 лет, писал NEWS.ru.

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