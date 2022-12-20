Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск закрыли для грузовиков из-за сильной метели

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за сильного снегопада частично ограничили для движения трассу, связывающую регион с Тюменской областью, сообщает пресс-служба «Уралуправтодор». Для грузовиков перекрыто 20 километров дороги.

На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск км 713- км 733 сотрудниками ГИБДД введено временное прекращение движения для грузовых транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями, — говорится в сообщении.

Данный участок дороги расположен в Нефтеюганском районе.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что снег в Москве будет идти 20 декабря, температура поднимется только во второй половине 21 декабря и лишь 22 декабря осадки прекратятся.

Кроме того, стало известно, что в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — отменили и задержали более 200 рейсов. Отменять и задерживать рейсы из-за аномального снегопада начали с самого утра 18 декабря. К 18 декабря в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50%.