Трансвеститы из Узбекистана устроили «голую» вечеринку и сожгли квартиру Don Mash: после «голой» вечеринки трансвеститов загорелась квартира в Ростове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Ворошиловском проспекте Ростова-на-Дону загорелась квартира, которую снимал приезжий из Узбекистана, передает Telegram-канал Don Mash. По данным ресурса, пожар произошел наутро после вечеринки с участием трансвеститов в откровенных нарядах.

Уточняется, что 26-летний Жахонгир приехал из Москвы и снял квартиру в Ростове-на-Дону в преддверии Нового года. Две недели назад в квартиру заехал его друг, именуемый Зайка, а также еще один знакомый. В прошлое воскресенье компания решила устроить вечеринку ночью. Утром арендатор квартиры проснулся от пожара, тогда он залез на кондиционер на балконе и начал громко звать на помощь.

Когда приехали спасатели и попробовали снять квартиранта, он вел себя агрессивно, из-за чего был передан медикам. Тест на наркотики показал наличие в крови запрещенных веществ, а в квартире были обнаружены бонги, шприцы и свернутые купюры. Арендатор был задержан, в отличие от двух его гостей, которым удалось сбежать. Канал подчеркивает, что соседи были недовольны арендаторами.

Ранее помощник секретаря Совбеза России Наиль Мухитов высказался по поводу «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». По его мнению, в ночных клубах, в том числе и столичных, творится непозволительная мерзкая вакханалия, в то время как простые россияне трудятся ради помощи фронту. Он также добавил, что «публичное покаяние» артистов в соцсетях случилось только по причине испуга лишиться многомиллионных гонораров.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.