Транспортный самолет Utair совершил жесткую посадку в ЯНАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании Utair совершил жесткую посадку рядом с аэропортом Утренний в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие. Инцидент произошел в 13:40 по московскому времени.

Воздушное судно выполняло чартерный рейс из аэропорта Сабетта. До аэродрома Утренний оно не долетело два километра. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

По информации РИА Новости, в результате жесткой посадки пострадал один человек. При этом ТАСС со ссылкой компанию Utair пишет, что пострадавших трое — пассажир и два члена экипажа. Им оказана медицинская помощь, добавили там.

Ранее легкомоторный самолет Piper экстренно приземлился на шоссе в районе подмосковного Лыткарино. В региональном управлении МВД пояснили, что произошедшее не привело к каким-либо разрушениям, никто не пострадал. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Согласно этому видео, серьезных повреждений самолет не получил.

В правоохранительных органах заявили, что одной из причин экстренной посадки воздушного средства стала поломка двигателя. На борту находились три человека. Воздушное судно базируется на аэродроме Мячково.