«Транснефть» опровергла сообщения об атаке БПЛА ВСУ нефтегавани «Шесхарис»

Фото: vk.com/transneftofficial

Перевалочный комплекс «Шесхарис» (АО «Черномортранснефть»)

Представитель компании «Транснефть» Игорь Демин в разговоре с ТАСС опроверг информацию о нападении морского дрона ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском. По его словам, никаких повреждений на энергетическом объекте не зафиксировали. Об атаке беспилотника украинской армии на «Шесхарис» ранее сообщил Telegram-канал Mash.

Эта информация (об атаке дрона. — NEWS.ru) не соответствует действительности. Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет, — заявил Демин.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после раздалось еще несколько взрывов. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

В Минобороны России подчеркнули, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. По данным ведомства, в нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов.