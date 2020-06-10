Трамвай сошёл с рельсов на юге Москвы

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На сдачу ЕГЭ в медицинских масках и перчатках должны прийти те подростки, у которых есть хронические заболевания. Об этом заявил профессор НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

Как пишет портал «Невские Новости», в этом году выпускникам школ Петербурга местный комитет образования разрешил приходить на Единый государственный экзамен без масок и перчаток. Костинов назвал это решение поспешным, так...