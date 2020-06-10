Трамвай сошёл с рельсов на юге Москвы

Вагон трамвая сошел с рельсов на юге Москвы, движение временно приостановлено.
На улице Орджоникидзе возле дома №1 произошел сход вагона трамвая, —
цитируетРИА Новости сообщение экстренных служб столицы.
Отмечается, что движение трамваев при этом было приостановлено. По предварительным данным, никто в результате ДТП не пострадал.
Для перевозки пассажиров выделено три компенсационных автобуса. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как писал NEWS.ru, ранее на востоке столицы остановлено движение трамваев после того, как колёсная пара одного из вагонов сошла с рельсов.
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