Трамвай сбил велосипедиста в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трамвай на полном ходу сбил невнимательного велосипедиста с Санкт-Петербурге, сообщает «Mash». Отмечается, что мужчина поехал через дорогу наискосок и на красный сигнал светофора.

Под колёса он не попал чудом — после удара и крайне неприятного проезда по асфальту его отправили в больницу с травмами средней тяжести.

Ранее мигранты устроили автомобильные гонки на овощебазе в Санкт-Петербурге, в ходе которых погибли три человека. Отмечается, что водитель не справился с управлением и врезался в кузов грузовика, все погибшие — рабочие, граждане Таджикистана.

Авария произошла 28 августа. По словам очевидцев, местные рабочие после смены устроили гонку. Водитель Chevrolet Lanos, в котором кроме него ехали другие сотрудники овощебазы, потерял контроль и боком влетел в стоящую фуру. Рабочие, собравшиеся вокруг разбившегося автомобиля, смогли вытащить водителя легковушки и двоих пассажиров.