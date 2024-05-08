Тракторист протаранил восемь бетонных столбов в аэропорту В Липецке тракторист сбил восемь бетонных столбов в аэропорту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Липецке неадекватный тракторист разрушил восемь бетонных столбов ограждения аэропорта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителей Минтранса. Инцидент произошел утром 7 мая, тракторист смог сломать восемь столбов с колючей проволокой на расстоянии нескольких километров друг от друга.

Работники аэропорта обнаружили повреждения ограждения в трех местах. Предполагаемым виновником инцидента стал водитель сельскохозяйственной техники, который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, так как его движения были неустойчивы и резки.

Ранее в селах Красное и Красный Угол в Рязанской области 16-летний подросток за ночь украл три автомобиля и два трактора. По предварительным данным, подросток захотел покататься на машине, поэтому угнал легковушку у дома. Когда машина заглохла, он пересел на другой автомобиль, который потом оказался в кювете.

После этого подросток вернулся в село и угнал ВАЗ-2107, но и у него заглох двигатель, поэтому в селе Красном злоумышленник угнал еще два трактора. Один из них вновь заглох, а второй застрял в поле. В итоге возбуждено уголовное дело, подростку грозит до пяти лет лишения свободы.