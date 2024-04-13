Тракторист получил ранения из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ Гладков: водитель трактора получил ранения из-за атаки дронов ВСУ под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородский район с помощью двух дронов-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, удары пришлись по трактору и КамАЗу, в результате один мужчина получил осколочные ранения.

Трактор и КамАЗ были атакованы ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. В результате взрыва пострадал тракторист — у мужчины осколочное ранение плеча, — уточнил глава региона.

Гладков добавил, что мужчину оперативно доставили в городскую больницу. Транспортные средства получили повреждения.

Незадолго до этого Министерство обороны России сообщило, что ВСУ попытались совершить террористическую атаку на Белгородскую область, применив беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Согласно сведениям ведомства, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что по Луганску, предположительно, был нанесен ракетный удар со стороны позиций Вооруженных сил Украины. По его словам, прилеты зафиксированы в районе автовокзала.