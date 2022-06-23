Трафик железнодорожных грузов Калининградской области снизился на 30%

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Подпавшие под санкции группы товаров, которые транспортируют по железной дороге в Калининградскую область из регионов России, составляют 30% от общего количества перевозимых грузов, заявила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина, пишет ТАСС. По ее словам, транзит этих товаров можно переориентировать с сухопутных путей на водные.

По железной дороге товара, подпавшего под санкции, идет порядка 30% от общего объема перевозимого груза. Данный объем может быть оперативно переориентирован на суда, — заявила Кукушкина.

Министр также призвала местных жителей воздержаться от избыточного приобретения подсанкционных товаров во избежание роста цен.

Ранее руководитель Калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что есть три возможных дипломатических решения проблемы транзита товаров через Литву в Калининград. Она подчеркнула, что решений может быть несколько, это в большей степени технический вопрос.