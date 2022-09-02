Торговый центр загорелся в Курске МЧС: в Курске загорелся торговый центр «Бумеранг»

Фото: Bugaev/fototerra.ru

В Курске загорелся торговый центр «Бумеранг» на проспекте Хрущева. Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС России в 09:34 утра, говорится на сайте ведомства. Из здания эвакуировали посетителей. На месте работают расчеты пожарных, сотрудники полиции и скорой помощи, а также работники электросетей и газовой службы.

По прибытии приступили к ликвидации загорания. Загорание происходит на втором [этаже] торгового центра. Информация уточняется, — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в тушении пожара участвуют 36 человек и 11 единиц техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Тем временем спасателям удалось локализовать природный пожар в Рязанской области. Отмечается, что из-за сильного ветра продолжается активное горение на одном из участков. Основные силы брошены на ликвидацию последствий природного катаклизма. В правительстве РФ пояснили, что вся площадь, пройденная огнем, по периметру взята в кольцо минерализованными полосами протяженностью 300 км. Общая площадь лесных пожаров в регионе составляет порядка 25 тысяч гектаров.