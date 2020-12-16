Торговые сети Приморья заявили о фиксации цен на сахар, масло и макароны

https://static.news.ru/photo/87dd2e4c-40f7-11eb-8a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморские торговые сети зафиксировали цена на сахар, растительное масло и макароны. Участниками акции стали почти 120 магазинов.

По данным пресс-службы регионального правительства, местные жители могут приобрести килограмм сахара за 46 рублей, бутылку растительного масла — от 95 рублей, килограмм макарон — от 39 рублей.

Социальные цены зафиксированы региональной программой «Доступное Приморье», — рассказали в правительстве.

В свою очередь министерство промышленности и торговли края уточнило, что в программе приняли участие почти 120 магазинов крупных торговых сетей, где приморцы могут купить некоторые базовые продукты питания по сниженным ценам.

Как сообщал Приморскстат, что стоимость подсолнечного масла в Приморье в ноябре выросла на 15% в сравнении с октябрем, сахар за год подорожал в 1,5 раза.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила NEWS.ru, что в условиях падения реальных доходов населения, сокращения платёжеспособного спроса государство должно быстрее реагировать на потребительскую инфляцию. Для поддержания социальной стабильности власти должны задействовать все возможные рычаги, чтобы не допустить роста внутренних цен вслед за мировыми.

Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о недопустимости подтягивания производителями внутренних цен под мировые, пообещав, что российские власти будут внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты. По словам главы государства, его задел рост на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля.