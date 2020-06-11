Торговые центры откроются в Подмосковье с 25 июня

Предприятия торговли и сферы услуг, а также торговые центры в Московской области возобновят работу с 25 июня без ограничений.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на постановление губернатора региона Андрея Воробьева, в Подмосковье будет ослаблен ряд ограничений.
Возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров, — цитирует агентство официальное сообщение.
Ранее сообщалось, что Подмосковье с 23 мая отменили пропуска для поездок на транспорте. С 29 мая открылись парки, магазины площадью до 400 кв. метров, гипермаркеты и кладбища. С 3 июня в регионе возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и бани.
Как писал NEWS.ru, ограничительные меры, введённыев Московской области из-за коронавируса, будут смягчены при первой возможности.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен