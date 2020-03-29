https://static.news.ru/photo/bc9b29c2-71a4-11ea-949d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Крыма внесли в перечень объектов, работа которых ограничивается в период карантина, торговые точки, продающие разливной алкоголь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Магазины, торгующие спиртным, считаем, как продовольственный, а все «наливайки», которые оказывают услуги, запрещаем, — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, на полуострове временно закрываются ломбарды, организации по выдаче займов, автомойки, кроме тех, которые предусматривают самообслуживание и используются для мойки муниципального транспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Крыма отказались от наращивания туристического потока в апреле из-за угрозы распространения коронавируса, чтобы не подвергать риску весь турсезон.

Согласно последним данным, в России 1534 зафиксировано случая коронавирусной инфекции, более 1000 — в Москве. Выздоровели 64 человека, скончались — восемь. В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.