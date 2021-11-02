Торговая сеть Красноярска объяснила ограничение на продажу бананов

В Красноярске нет дефицита бананов, но есть мелкие оптовые компании, которые скупают фрукты для дальнейшей перепродажи. Об этом «МК в Красноярске» рассказала представитель торговой сети «Командор» Анна Романова.

До введения ограничений бананы в наших магазинах скупали мелкие оптовые компании для дальнейшей перепродажи, потому что стоимость бананов в нашей сети ниже, чем у крупных оптовиков, — пояснила Романова.

Она отметила, что ограничение на продажу более пяти килограммов бананов в одни руки было всегда, чтобы оптовики не оставили без фруктов обычных покупателей. Ограничение снимали только на Новый год, по случаю праздника, однако способы обойти запрет есть всегда, призналась Романова.

Если вы любите бананы, что готовы съесть больше пяти килограммов, проблем нет. Бананов у нас много. Можно пробить на кассе как две покупки или купить в нескольких магазинах. Запретов нет, — резюмировала она.

Ранее нутрициолог Алёна Степанова рассказала, кому не стоит есть бананы. По её словам, они могут быть опасны для диабетиков и людей с высокой инсулинорезистентностью.