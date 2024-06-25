Торговавшая «ностальгией» мошенница села на семь лет Продававшая «удостоверения советского человека» женщина села на семь лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге суд приговорил к семи годам колонии общего режима местную жительницу, которая предоставляла пенсионерам «удостоверение советского человека» в обмен на их сбережения, передает прокуратура Северной столицы. Следствие смогло установить как минимум 19 пострадавших, чьи средства присвоила мошенница за период с ноября 2017 года по декабрь 2023 года. Ущерб составил 6 млн рублей.

Подсудимая уверяла потерпевших преимущественно пожилого возраста о возможностях возрождения СССР и что каждый, внесший пай, получит удостоверение советского человека, а также присоединится к программе «Я — советский человек», гарантирующей повышение пенсий, освобождение от выплат по кредитам, а также начисления на сумму вклада, — рассказали в прокуратуре.

В сентябре сообщалось, что Ширинский районный суд в Хакасии отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу участника организации «Граждане СССР» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Поводом послужили призывы к насилию в отношении правоохранителей.