Пилот лайнера объяснил, почему экстренно посадил его в поле Пилот «Уральских авиалиний» заявил, что посадил лайнер в поле из-за нехватки топлива

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Пилот «Уральских авиалиний», экстренно посадивший пассажирский лайнер в поле, заявил, что во время полета количество топлива стало критически уменьшаться, передает Telegram-канал Baza. Известно, что изначально борт должен был приземлиться в Омске, однако экипаж принял решение развернуться от аэропорта назначения из-за непогоды.

В самолете на тот момент не работала гидравлическая система, уточнил пилот. В условиях порывистого ветра посадка несла за собой определенные риски, поэтому было принято решение лететь в сторону Новосибирска. Согласно расчетам, топлива было достаточно, однако в процессе индикаторы начали демонстрировать критические показатели, рассказал пилот.

В процессе полета с топливом было все нормально, но после рубежа возврата на аэродром в Омске у меня топливо критически стало уменьшаться и не сходиться по моим расчетам и по фактическим показателям на индикации, — рассказал пилот.

Экипаж рейса А320 посадил самолет в поле 12 сентября. На борту находились более 160 пассажиров, никто из них не пострадал. В настоящий момент продолжается расследование инцидента. По данным Telegram-канала Mash, обвинить в произошедшем могут пилотов. Специалисты расшифровали черные ящики и выяснили, что пилоты не обратили внимания на индикаторы шасси, что привело к повышенному расходу топлива.