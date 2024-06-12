Топ-менеджера ЧЭМК арестовали Гендиректор ЧЭМК Ходоровский арестован до 10 августа по подозрению в педофилии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд арестовал на два месяца гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ. Мужчину подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Арестован на два месяца, — подтвердили в СК.

Уточняется, что Ходоровский будет находиться в СИЗО до 10 августа. Рассмотрение вопроса о мере пресечения проходило в закрытом режиме.

Гендиректора ЧЭМК задержали по подозрению в педофилии 11 июня. По информации СМИ, уголовные дела также были возбуждены в отношении «иных лиц».

Ходоровского задержали в его коттедже. Telegram-каналы пишут, что на топ-менеджера вышли через показания женщины, которая искала несовершеннолетних для своих клиентов по всей России. Также сообщается, что до задержания на видео сняли, как Ходоровский имеет интимную связь с девочкой в возрасте 14-15 лет.

По данным URA.RU, компромат на топ-менеджера нашли в его смартфоне. Источник в силовых структурах рассказал, что в гаджете оперативники нашли порнографические материалы с детьми, при чем Ходоровский выступал на них в «главной роли».