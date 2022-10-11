Томский губернатор призвал сдавать деньги на экипировку мобилизованным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале призвал чиновников сдавать деньги для мобилизованных. Он также отметил, что в регионе будут существенно сокращены бюджетные расходы на новогодние гуляния из-за частичной мобилизации.

Я настоятельно рекомендую всем чиновникам переводить деньги на закупку экипировки для бойцов из своей зарплаты, как это делаю я, — написал Мазур.

Жительница Смоленской области по имени Екатерина ранее сообщила Lenta.ru, что ее мобилизованному двоюродному брату в воинской части выдали только форму, спальный мешок, противогаз и котелок, а остальные необходимые для службы вещи предложили купить за свой счёт. По ее словам, на экипировку семье пришлось выложить 15–20 тысяч рублей. Женщина уточнила, что многие семьи просто не могут найти такую сумму за три-четыре дня.

Военторги ранее сообщили об ажиотажном спросе на армейские товары. Закупленная в ходе ажиотажного спроса солдатская одежда исчезла с полок военторгов, но при этом остается невостребованной самими солдатами.