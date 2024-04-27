Томских депутатов нарекли «экосексуалами» из-за мусоровозов В Томске глава регоператора по вывозу мусора назвал депутатов «экосексуалами»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Спецавтохозяйства Михаил Курилов на заседании горсовета по благоустройству назвал «экосексуалами» депутатов Думы Томска из-за их борьбы с выделением денег на мусоровозы, которые все же закупили. Видео со встречи опубликовал независимый депутат Игорь Лютаев.

Кстати говоря, все экосексуалы вот эти из городской думы, которые были против, которые делали все, чтобы этого не было, — удалось сломать ситуацию, переломить. Сейчас машины есть, они едут, — сказал Курилов.

Лютаев поинтересовался у мэра Томска Дмитрия Махини, является ли высказывание Курилова официальной позицией городской администрации. Он также задался вопросом, что должно произойти, чтобы директора Спецавтохозяйства сняли с должности.

Ранее в парламенте Грузии произошла драка во время обсуждения законопроекта о введении понятия «иностранный агент». Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили налетел с кулаками на главу парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. После к драке присоединились другие политики.

До этого из России депортировали подростка-мигранта, который обматерил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова после призыва разобраться с возросшим уровнем насилия среди несовершеннолетних. Отмечается, что из страны также выдворили мать мальчика, а его старшего брата задержали, поскольку он обвиняется в участии в массовой драке.