https://static.news.ru/photo/f9f69dea-d174-11e9-b3a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Портал vtomske.ru/vk.com

Во время празднования Дня томича местные повара за три с половиной часа сварили уху из форели, кижуча, судака, язя и плотвы. Ею они угостили всех желающих на фестивале «Вкусное местное».

Администрация Томска предложила томичам выбрать вкусный символ города. По итогам голосования им стала именно уха, — сообщает «РИА Томск».

Как рассказал шеф-повар, руководивший процессом, одного только бульона на уху ушло 160 литров. Также в суп нарезали пакет лука, немного картофеля, зелень, добавили соль, перец, лавровый лист и «секретный ингредиент».

Как писал News.ru, предприниматель из Татарстана запустил в стратосферу популярное национальное лакомство чак-чак. Таким необычным способом он решил поздравить коллег с Днём республики. Специальный сверхлёгкий летательный аппарат поднял «посылку» на высоту 30 км, после чего были спущены шары с гелием, и чак-чак вернулся на Землю.