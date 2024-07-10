Томич отправится в колонию за комментарий про власть и силовиков Жителя Томска приговорили к колонии за комментарий о пропаганде терроризма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Томска приговорили к 5,5 года колонии особого режима за комментарии в интернете, передает vtomske.ru со ссылкой на ФСБ. Суд установил, что мужчина призывал к «насильственным действиям в отношении представителей органов государственной власти, а также сотрудников силовых структур». Его обвинили в оправдании и пропаганде терроризма, а также в призывах к экстремизму.

Установлено, что обвиняемый размещал в сети «Интернет» комментарии, призывающие к насильственным действиям в отношении представителей органов государственной власти, а также сотрудников силовых структур. <...> Собранные следственным отделением УФСБ России по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, — сказано в сообщении.

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