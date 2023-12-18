Боявшаяся врачей тольяттинка попала в больницу с 24-килограммовой опухолью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тольятти у 42-летней женщины при экстренной госпитализации выявили 24-килограммовую доброкачественную опухоль в брюшной полости. Пациентка потеряла сознание на улице, в результате чего оказалась в клинической больнице № 5, сообщает пресс-служба учреждения. Выяснилось, что женщина замечала растущую опухоль, но панически боялась врачей, поэтому на протяжении трех лет игнорировала все симптомы.

Сосуды из-за сдавливания были увеличены в диаметре в два-три раза... Поэтапно, прецизионно выделили опухоль — массу диаметром 62 см. Опухоль успешно удалили, функционирование органов восстановлено. И да, вес удаленной опухоли просто невероятный — 24 кг 300 г! Я такого никогда не встречал, — рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии Сергей Симатов.

Гемоглобин у пациентки при поступлении в больницу был на уровне 46 граммов на литр крови при норме в 130 граммов. Перед удалением опухоли пришлось в срочном порядке делать переливание компонентов крови, инфузионную терапию, чтобы стабилизировать состояние женщины. В палате она провела 12 дней.

Недавно заходила к нам — ну совсем другой человек, будто даже характер изменился, бодрая, посветлевшая... Думаю, мы справились с проблемой, — заключил Симатов.

В октябре в Хабаровске хирурги удали у женщины шестикилограммовую миому матки. Женщина узнала о миоме, только когда пришла пройти медицинскую комиссию, и врачи решили срочно ее прооперировать.