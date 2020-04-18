Только зарегистрированные волонтёры смогут получить пропуска в Москве

https://static.news.ru/photo/f13edee2-8191-11ea-b451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для получения цифрового пропуска, жителям столицы, которые хотят оказывать помощь, необходимо сначала зарегистрироваться в ГБУ «Мосволонтер» и пройти инструктаж. Об этом сообщается на сайте волонтёрской организации.

У тех, кто не выполнит соответствующие условия, QR-коды будут аннулированы. Вводятся эти правила с 22 апреля.

Пропуска получить могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено. В том случае, если волонтер не явился на инструктаж либо не выполнил заявку об оказании помощи, цифровой пропуск и аккаунт этого участника в базе московского портала мывместе.мосволонтер.рф аннулируется без возможности заново регистрироваться, — сказано в сообщении.

Во время регистрации система присвоит волонтёру личный номер. Если будут свободны заявки, то желающего оказывать безвозмездную помощь пригласят на инструктаж.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 апреля передвижение в городском общественном транспорте станет возможным только с картой «тройка» или «Стрелка», месячном едином проездном и социальной карте жителя столицы или Подмосковья, привязанными к цифровому пропуску.

Кроме того, для контроля над соблюдением пропускного режима при поездках на автомобиле, будут использовать камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тыс. человек. В России на 18 апреля — 36 793 подтверждённых случаев COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. 1679 выздоровели, 148 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее власти рассказали, как можно передвигаться на транспорте в Москве.