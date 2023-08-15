Взрыв в Махачкале: что осталось от АЗС, кадры страшного пожара

Фото: mchs.gov.ru

Пожар на автозаправочной станции в Махачкале

Вечером 14 августа в Махачкале произошел мощный взрыв в районе автозаправочной станции «Нафта-24». По последним данным, погибли 30 человек, включая троих детей. Еще 65 пострадавших госпитализированы, среди них также есть несовершеннолетние, часть — в тяжелом состоянии. В Дагестане 15 августа объявлен траур по погибшим.

Первые сообщения о взрыве в Махачкале стали появляться 14 августа в районе 22:00 по московскому времени. По данным администрации города, детонация произошла в здании автосервиса рядом с торговым центром, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила по меньшей мере 500 квадратных метров.

Большое количество жертв объясняется повторным взрывом двух цистерн с топливом, которые находились на АЗС рядом с автосервисом. Взрывная волна с горящим топливом накрыла пришедших посмотреть на пожар людей в радиусе 50 метров.

В районе ЧП после взрыва и пожара сильно повреждены здания и прилегающая территория. В эпицентре — глубокая воронка, обломки строений, коммуникаций и сгоревшие автомобили.

Кадры ликвидации пожара и последствия взрыва в Махачкале — в фотогалерее NEWS.ru