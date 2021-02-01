Толкнувший полицейского на акции в Петербурге извинился за свой поступок

https://static.news.ru/photo/ae01f970-6485-11eb-9d9d-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/teamnavalny_spb

Силовики в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который на несанкционированной акции толкнул офицера полиции. Мужчину заставили извиниться.

32-летний житель Архангельска заявил, что «сделал лишнего, толкнув офицера полиции». Мужчине вменяют применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее на несанкционированной акции в поддержку Навального протестующий толкнул силовика, в ответ на это полицейский направил на него табельное оружие. Позже пресс-служба МВД Санкт-Петербурга назвала действия стража порядка «законными и обоснованными», поскольку полицейский лишь обнажил оружие, что «возымело эффект», сообщает «Подъём».

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на несогласованных акциях в поддержку Навального, которые прошли 31 января, было очень много провокаторов и хулиганов. Они проявляли агрессивное поведение по отношению к силовикам. Такое поведение является недопустимым. Песков подчеркнул, что именно из-за этого полиция была вынуждена действовать и принимать меры. Представитель Кремля отметил, что в отношении провокаторов необходимо действовать по всей строгости закона.

Всего на несанкционированных акциях был задержан 5021 человек. Об этом сообщают правозащитники из «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.