В Ингушетии произошло землетрясение

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В Назрановском районе Ингушетии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2, сообщило ГУ МЧС России по региону. В ведомстве отметили, что землетрясение произошло на глубине 12 километров и на территории республики толчки не ощущались.

В 5.34 по московскому времени поступило сообщение от северо-осетинского филиала Единой геофизической службы РАН о том, что в Назрановском районе Ингушетии произошло сейсмособытие магнитудой 2,2, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что все прогнозы о природных катастрофах следует воспринимать критически. Он рассказал журналистам, что неизвестно, какими знаниями обладает так называемый сейсмолог-пророк Фрэнк Хугербитс, заявивший о предстоящих разрушительных землетрясениях на Камчатке.

По словам ученого, Курило-Камчатская зона является действительно наиболее сейсмоактивной на территории России.

28 февраля землетрясение магнитудой 4,5 произошло на границе Китая и Киргизии. Эпицентр располагался на территории КНР, в 16 км от населенного пункта Нура, очаг залегал на глубине 16 км.