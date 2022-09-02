Тодоренко подала в суд на начинающую писательницу Телеведущая Тодоренко подала в суд на начинающую писательницу из Санкт-Петербурга Дарину Мишину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к начинающей писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной, сообщает Telegram-канал «Mash». Знаменитость требует 8 млн рублей за то, что девушка обвинила ее в присвоении авторства книги.

По словам писательницы, она два года работала вместе с Тодоренко над созданием детской книги. Однако затем менеджер телеведущей разорвал сотрудничество и отказался оплачивать работу. Мишина заявила, что представитель телеведущей сообщил, что для проекта нашли других исполнителей, а поскольку контракт заключен не был, то писательница не получит гонорар.