Точный удар по опорнику ВСУ помог армии РФ продвинуться под Харьковом Минобороны РФ: удар «Мста-Б» по опорнику ВСУ помог в наступлении под Харьковом

Фото: МО РФ

Расчет гаубицы «Мста-Б» ударил по заминированному опорному пункту украинских военных в Харьковской области, что позволило армии РФ продвинуться на этом направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. По информации ведомства, позиции противника вычислили с помощью БПЛА.

Чтобы расчистить путь пехоте, не тратя время на разминирование позиции ВСУ, было принято решение нанести по ней артиллерийский удар. Благодаря этому российские военнослужащие смогли, не снижая темпа, продвинуться дальше и занять более выгодные позиции, — следует из текста заявления.

За последнюю неделю расчет «Мста-Б» нанес заметный урон обороне ВСУ, уточнили в МО. Бойцы уничтожили три взводных опорных пункта, четыре грузовых автомобиля и два артиллерийских орудия, констатировали в ведомстве.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов указал, что российские военные продвинулись севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Украинские части были оттеснены на этом направлении примерно на полкилометра. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ пытаются всеми силами удержать город Волчанск, чтобы доказать свою состоятельность НАТО. По его словам, если украинским военным удастся завоевать какой-то населенный пункт, Киев потребует от Запада еще больше боеприпасов и других необходимых ресурсов.