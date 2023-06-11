«Точка невозврата пройдена»: белгородцы заявили, что готовы сражаться с РДК Белгородский доброволец Бакало заявил о готовности жителей сражаться с бойцами РДК

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия. Белгородская область. Тренировка отряда территориальной обороны

Жители Белгородской области считают «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) батальоном предателей. Об этом NEWS.ru рассказал участник добровольной народной дружины (ДНД) «Рубеж» Евгений Бакало. По его словам, «точка невозврата пройдена», и другие члены ДНД «готовы стать третьим, четвертым эшелоном, в час Ч мы готовы встать под ружье».

Бакало рассказал, что в ДНД собрались люди, отказавшиеся вступать в официальную тероборону.

Мы занимаемся по сути самостоятельно. Всю экипировку покупаем за свои деньги. Изучаем тактику, систему выживания, тактическую медицину, патрулирование, стрелковый бой. Помощь регулярным войскам — это наша основная цель. Хотелось бы больше ясности. Что у нас со страховками? Что произойдет, если мы пострадаем, получат ли наши семьи компенсации? Хочется, чтобы власть уже приняла решение и чтобы мы могли быть полезны, — высказался Евгений Бакало.

Он отметил, что также является организатором волонтерской группы «Десятый круг». Она помогает беженцам и жителям приграничных районов лекарствами, одеждой, питанием, осуществляет психологическую поддержку.

По слова Евгения Бакало, многие участники ДНД «Рубеж» являются охотниками, умеют пользоваться оружием и готовы выполнять задачи за «ленточкой». Зимой они отрабатывали выходы на позиции, делали марш-броски, ночевали в сложных условиях. Всё, чтобы подготовиться к реальному бою.

Многие из нас уже возрастные люди и обременены «мирными» животиками, поэтому физические нагрузки даются не так просто. Но жизненный опыт и желание помочь никуда не делось. Мы готовы стать третьим, четвертым эшелоном. Прошла уже точка невозврата. «Русский добровольческий корпус» — это батальон предателей. В час Ч мы готовы встать под ружье, но у нас у всех есть семьи, кредиты, дома, работы. Полностью посвятить себя работе ДНД без определения статуса мы не можем, — подчеркнул доброволец.

Ранее «Русский добровольческий корпус» объявил в Telegram, что 3 июня в бою за Новую Таволжанку Белгородской области был ликвидирован член организации Даниил Мазник с позывным Шайба. В РДК заявили, что он командовал штурмом населенного пункта и лично взял первого заложника при заходе диверсионной группы. Боевики подчеркнули, что РДК заплатил «слишком большую цену» за нападение на это село.

NEWS.ru рассказывал в материале, кто такой Шайба, чем он был известен и как погиб. Оказалось, мужчину обвиняли в мошенничестве, но он бежал от суда в России на Украину, бросив семью и оставив долги. В РДК Мазник обучал других перебежчиков тем навыкам, что приобрел во время службы в ВС РФ. Шайба не раз участвовал в диверсионных вылазках на территорию России.