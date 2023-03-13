Тобольскую школу атаковали тараканы

Фото: B. Trapp/blickwinkel/Global look Press

В Тобольске ученики школы № 17 опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, как по столовой бегают тараканы. Школьники пожаловались на атаковавших учебное заведение насекомых, а также попадающиеся в еде волосы. Администрация города отреагировала на обращение: там заявили, что дезинфекция производилась 4 марта, сообщает «МегаТюмень».

4 марта 2023 года была произведена дезинфекция гелем (обработали все помещения столовой). На 24 марта запланирована обработка всех помещений, - уточнили в администрации.

Несмотря на заявления администрации, ученики под постом в социальной сети пишут, что тараканы разгуливают по школе уже несколько лет и уже к ним привыкли. Одна из учащихся отметила, что на протяжении года проблема не решается.

Ранее в одной из московских школ несколько учеников отравились антисептиком, попавшим в кулер с питьевой водой. Трое пострадавших детей были госпитализированы. Позже стало известно, что антисептическое средство в воду добавил ученик младших классов.

В подмосковном Подольске 2 марта несколько жильцов одного из домов отравились после проведения дезинфекции от тараканов в магазине, расположенном на первом этаже. Среди пострадавших оказался ребенок, которого госпитализировали с отеком Квинке.