Рыба в шоколаде появится на прилавках российских магазинов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания «Тобольск шоколадный» начнет выпускать новый продукт — рыбу в шоколаде, сообщает «АиФ-Тюмень». По данным издания, он появится на полках магазинов уже в октябре. Эксперты отмечают, что для России рыба в шоколаде является необычным лакомством, однако в странах Балтии ее выпускают уже давно. Так, в Финляндии продают корюшку, покрытую шоколадом.

Фабрика будет выпускать продукцию в сотрудничестве с местным рыбзаводом под брендом «Тобольск — ключ к Сибири». Как утверждает основательница компании Дарья Егорова, покупатели смогут попробовать все виды «царской рыбы» в шоколаде. При этом эксперты сомневаются, что речь идет об осетровых. Помимо рыбы в шоколаде, фабрика также выпускает и другие виды шоколада, в том числе с маринованным огурцом, хреном и горчицей. Они продавались на фестивале «Лето в Тобольском Кремле».

Врач Елена Малышева ранее назвала самый полезный вид шоколада. По ее словам, им является темный шоколад, содержащий в себе множество различных микроэлементов. Особую пользу для организма несет катехин — вещество, защищающее органы от влияния свободных радикалов. Кроме того, употребление темного шоколада позволяет замедлить развитие раковых клеток.