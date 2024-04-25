«То ли змея, то ли червь»: нижегородку встретил в туалете нежданный гость Нижегородка обнаружила в унитазе живого червя

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В Нижнем Новгороде жительница Автозаводского района обнаружила в унитазе живое существо, сообщает паблик NN_TODAY в соцсети «ВКонтакте». Горожанка предположила, что это либо маленькая змея, либо большой червь. Отмечается, что червь был живым. Каким образом он оказался в унитазе, неизвестно.

Вот такое в туалете у нас сегодня было! На Автозаводе. То ли змея, то ли червь какой-то... Ужас, — подписала девушка видео.

Ранее СМИ сообщали, что житель Монреаля пошел в туалет и обнаружил в унитазе крысу. Он попытался выбросить грызуна, но тот дважды его укусил. Пострадавший обратился в больницу, где ему сделали укол от столбняка и отправили домой.

Спустя три недели состояние мужчины начало стремительно ухудшаться. 76-летний канадец заразился опасным заболеванием — лептоспирозом. У него начало резко падать давление, сильно заболела голова, затем присоединилось поражение почек, после чего развился сепсис. Врачи сразу установили связь между укусом крысы и состоянием пациента. Мужчину удалось спасти в стационарных условиях. После того как его состояние нормализовалось, мужчину выписали домой на амбулаторное лечение.