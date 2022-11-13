«Типичный Донецк»: с главной площади Мелитополя исчез флаг России

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

г. Мелитополь, сентябрь 2022 года

Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщает, что с главной площади Мелитополя исчез флаг России. Российский триколор провисел на флагштоке с 24 мая, после захода российских войск в город. До этого на главной площади развевалось Знамя Победы.

С главной площади Мелитополя исчез флаг России, — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU пояснил, что флаг сняли в связи с профилактическим ремонтом флагштока и осмотра полотна.

Флаг снят планово для профилактического ремонта флагштока и осмотра полотна, — объяснили в коммунальных службах города.

Ранее стало известно, что со здания администрации Херсонской области сняли российский флаг.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 1 ноября объявил о начале эвакуации жителей 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра, в рамках которой планируется отселить до 70 тысяч человек. Он отметил, что граждан будут переселять вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.