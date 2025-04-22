Белый тигр убил человека в Мариуполе СК России по ДНР: тигр убил сотрудника зоопарка в Мариуполе

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В Мариуполе Донецкой Народной Республики белый тигр напал на сотрудника зоопарка и убил его, сообщило управление СК России по ДНР в своем Telegram-канале. Организована процессуальная проверка по факту причинения смерти по неосторожности.

Следствием установлено, что 22 апреля 2025 года около полудня на сотрудника мариупольского зоопарка напал белый тигр. По предварительным данным, животное накинулось на сотрудника в момент, когда он зашел в вольер покормить его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, — сказано в сообщении.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Отмечается, что решение будет принято по результатам проверки.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Джайпур тигр выхватил мальчика на глазах у семьи, затащил его в кусты и растерзал. Позднее сотрудники департамента лесного хозяйства нашли останки ребенка и передали их его близким. После этого инцидента была усилена защита дороги, ведущей к храму в национальном парке Рантхамбор, куда направлялась семья.

До этого не менее 94 человек пострадали при нападении родственной пиранье рыбы на бразильском курорте Прайя-де-Фигейра. Из-за этого популярное среди туристов место временно закрыли. Отмечалось, что в реке появились огромные рыбы с зубами, напоминающими человеческие.