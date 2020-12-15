Тётю рэпера Face избрали зампредседателя общественной палаты Башкирии

Тётя популярного российского рэпера Ивана Дрёмина, известного как Face, стала заместителем председателя Общественной палаты Башкирии. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ОП.
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Среди заместителей также есть гендиректор культурно-досугового центра ООО «Сеньор», волонтёр фонда по связям с общественными организациями и государственными структурами некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Изгелек» Кристина Недорезова.
Ранее NEWS.ru писал, что татуировки на лице рэпера Ивана Дрёмина в военкомате назвали признаком психического расстройства. По словам председателя военно-врачебной комиссии военкомата Башкирии Бориса Усатова, помимо многочисленных татуировок пройти медкомиссию рэперу помешал и ряд хронических заболеваний. Врач отметил, что о них он не имеет права распространяться.
Face родился в Уфе. Рэпер получил известность в 2015 году, когда выпустил первый альбом «Проклятая печать».