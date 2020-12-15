Тётю рэпера Face избрали зампредседателя общественной палаты Башкирии

https://static.news.ru/photo/15b12b6c-3ee9-11eb-b6da-fa163e074e61_660.jpg Кристина Дрёмина Фото: Общественная палата РБ

Тётя популярного российского рэпера Ивана Дрёмина, известного как Face, стала заместителем председателя Общественной палаты Башкирии. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ОП.

Как сообщили РИА Новости в региональной палате, 15 декабря на заседании были избраны председатель ОП и его заместители сроком на три года. Возглавил ОП председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов.

Среди заместителей также есть гендиректор культурно-досугового центра ООО «Сеньор», волонтёр фонда по связям с общественными организациями и государственными структурами некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Изгелек» Кристина Недорезова.

Ранее NEWS.ru писал, что татуировки на лице рэпера Ивана Дрёмина в военкомате назвали признаком психического расстройства. По словам председателя военно-врачебной комиссии военкомата Башкирии Бориса Усатова, помимо многочисленных татуировок пройти медкомиссию рэперу помешал и ряд хронических заболеваний. Врач отметил, что о них он не имеет права распространяться.

Face родился в Уфе. Рэпер получил известность в 2015 году, когда выпустил первый альбом «Проклятая печать».