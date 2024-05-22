«Тетя улетела»: вихрь под Ярославлем поднял в воздух теплицу с дачницей «112» показал видео, как вихрь поднимает в воздух теплицу вместе с дачницей

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Вихрь в Ярославской области поднял в воздух теплицу с дачницей внутри, сообщает Telegram-канал «112». Как отмечается, за буйством стихии наблюдали дети на спортивной площадке по соседству. На кадрах, которые они засняли, видно, как ветер поднимает конструкцию и переворачивает ее в соседский огород. По данным канала, находившаяся в этот момент в ней женщина получила ушибы, но от госпитализации отказалась.

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