Встречающих Новый год в санаториях Подмосковья обяжут сдавать тест на COVID

https://static.news.ru/photo/63e5dc7a-3b1e-11eb-99f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всем желающим встретить 2021 год в пансионатах Московской области нужно будет перед поездкой сдать тесты ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Добро пожаловать в Подмосковье! Приезжайте, но прежде чем вы приедете, мы попросим у вас тест ПЦР, потому что вы будете находиться на территории пансионата, — отметил губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы Московской области, власти будут стараться избежать введения дополнительных ограничений из-за коронавируса.

В регионе за прошедшие 24 часа подтвердился 1351 новый случай COVID-19. В России коронавирус диагностирован ещё у 27 927 жителей.

2 декабря президент поручил правительству приступить к масштабной вакцинации от коронавируса.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Как сообщал NEWS.ru, генетический препарат для вакцинации от коронавируса «Урал» учитывает возможность вируса эволюционировать и будет эффективен против любых его модификаций. Об этом рассказал председатель совета директоров производителя препарата ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров.