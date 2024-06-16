Террористы захватили СИЗО в Ростове: что известно, требования, переговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В следственном изоляторе в Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников учреждения, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Что за требования выдвинули боевики, какие последние новости выходили об этом утром 16 июня?

Что известно о захвате заложников в ростовском СИЗО

По данным ведомства, сотрудников УИС в СИЗО-1 в Ростове захватили в заложники граждане, находящиеся в следственном изоляторе. На настоящий момент с ними ведутся переговоры. На месте присутствует начальник ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких.

«Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. На месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников», — говорится в сообщении.

В регион уже для проверки выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН России. При этом СИЗО-1 работает в штатном режиме. В администрации Ростова-на-Дону уточнили, что в связи с произошедшим в центре города ограничили движение. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Как сообщает Telegram-канала Baza, в заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО-1.

«Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они и взяли в заложники сотрудников. По данным „Базы“, среди захватчиков ростовского СИЗО есть несколько человек, уже осужденных по „террористическим“ статьям»», — пишет канал.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Какие требования выдвинули захватчики

По предварительной информации, преступники, захватившие заложников в СИЗО, требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора, сообщает Baza. В этом случае они готовы, по их словам, отпустить заложников. Как уточнил канал, среди участников захвата Сайпудинов М. Ш., Цицкиев А. М., Камнеев Д. В., Гиреев Т. М. и Акиев Ш. А. По его информации, последние двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18,5 года.

Захватчики записали несколько видео из СИЗО. На опубликованных кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками. Преступники уверяют, что «мстят за братьев, которых незаконно сажают». По информации Baza, на настоящий момент они пытаются найти в СИЗО огнестрельное оружие.

«Преступники подтвердили, что являются членами (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), и говорят, что захват не был спонтанным. Также они озвучили свои требования. При этом один из заложников говорит на видео, что „захватчики настроены серьезно“», — пишут авторы канала.

Какая сейчас обстановка у ростовского СИЗО

В Сети появилось видео с колонной силовиков, которые оцепили СИЗО в Ростовской области, где в заложниках находятся двое сотрудников ФСИН. На опубликованных кадрах очевидец уточняет, что улицы вокруг следственного изолятора полностью перекрыты. На месте можно заметить также автомобили сотрудников ДПС, которые разворачивают подъезжающие автомобили.

По предварительной информации, к месту происшествия прибыли сотрудники СОБРа и ОМОНа. Также сообщалось, что около СИЗО дежурит скорая помощь.

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