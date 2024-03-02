Террористов блокировали в многоквартирном доме в Ингушетии РИА Новости: в Ингушетии идут столкновения с боевиками в многоквартирном доме

Фото: МО РФ

В городе Карабулаке в Ингушетии силовики ведут бой с боевиками, блокированными в многоквартирном доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики. В части города действует режим контртеррористической операции.

В Карабулаке идет боестолкновение, блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, — сообщил собеседник агентства.

По данным ТАСС, основная работа велась на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Активная перестрелка прекратилась к 21:00 мск.

Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже, — заявил источник агентства.

Начальник управления ФСБ по региону Максим Шевляков сообщал, что обстановка контролируется. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, не допускать хаоса и беспорядков, а также попросил не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

2 марта оперативный штаб Ингушетии сообщил, что с 19:30 мск в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в части города Карабулака введен режим КТО. Район операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.