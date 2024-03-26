Террорист-смертник РДК? Что произошло в Самаре, где теракт, есть ли жертвы

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Российские силовики предотвратили теракт в пункте сбора гуманитарной помощи в Самаре, который, предварительно, планировал боевик РДК («Русский добровольческий корпус», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Что там случилось, есть ли жертвы, что говорит ФСБ?

Что случилось в Самаре

Федеральная служба безопасности сообщила, что мужчина 1994 года рождения планировал взорвать бомбу в пункте сбора гуманитарной помощи, но при задержании погиб. Ведомство опубликовало оперативную съемку с задержания. Кадры были сделаны у гаражей на улице Гагарина в Самаре.

«У него что-то в руках. Отбрось! Отбрось!» — слышен голос на видео. После этого раздается негромкий взрыв.

Несостоявшийся террорист стал единственным погибшим, никто из силовиков не пострадал. Отмечается, что 30-летний мужчина был пособником РДК. Предполагается, что под патронажем украинских спецслужб он планировал теракт. На оперативной съемке были показаны кадры, где неизвестный передает из автомобиля мужчине желтый сверток, а также инструменты и провода на столе.

Когда задержали террориста РДК в Самаре

Полиция оцепила гаражи у дома 101 на улице Гагарина ранним утром 15 марта (эти кадры появляются на видео ФСБ). Силовики не сообщили ни жителям дома, ни СМИ истинные причины проводимых мероприятий. В этом доме террорист снимал квартиру.

Попытка задержания проводилась накануне президентских выборов в России. Избирательный участок на улице Гагарина находился в школе № 69, расположенной по соседству с гаражами, где скрывался террорист. ФСБ сообщила, что он готовил теракт в пункте сбора гумпомощи. По соседству с домом на Гагарина также находится торговый центр «Самара-М», где расположен пункт приема старых вещей.

Территорию вокруг жилого дома закрывали на время проведения обыска в квартире террориста.

Кто стал «террористом-смертником» РДК

Источники «Царьграда Самара» опознали погибшего — это бывший самарский экоактивист Андрей Жвакин. В 2020 году он стал призером федерального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель», заняв третье место в номинации «Экологическое предпринимательство».

После начала СВО Жвакин выступал против действий России, был оштрафован и получил наказание в виде 25 часов исправительных работ. «Царьград» предполагает, что в дальнейшем он оказался под влиянием украинских спецслужб.

Представители РДК заявили, что Жвакин не имел к ним отношения. Его страница во «ВКонтакте» не обновлялась с начала 2021 года.

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