Территорию пивзавода в Красноярске охватил пожар На территории пивзавода Zelen в Красноярске начался пожар площадью 800 кв. м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске на территории пивоваренного завода Zelen загорелось складское помещение, сообщает пресс-служба МЧС по региону. По данным ведомства, огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

В 10:58 местного времени по ул. Полигонной краевого центра произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. Площадь возгорания составила 800 кв. м, — уточнили в МЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Причину возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее пожар произошел на складе строительных материалов в городе Артеме Приморского края. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, но позднее разрослась до 700 «квадратов». В МЧС уточнили, что огонь охватил два склада с утеплителем, стоящих отдельно. К тушению пожара привлекались 45 спасателей и 10 единиц специальной техники.

Также сильное возгорание произошло на оптово-строительном рынке в Волгограде. Площадь пожара составила 920 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали 35 специалистов и 11 единиц техники.