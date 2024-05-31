Территория региона РФ подверглась множественным обстрелам ВСУ Смирнов: Курская область была неоднократно атакована ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В течение дня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт пропуска «Суджа» и девять сел и деревень в Суджанском, Глушковском и Кореневском районах Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его данным, никто не пострадал. Он пообещал оказать помощь владельцам двух поврежденных домов, и восстановить энергоснабжение, когда позволит обстановка.

С украинских коптеров были сброшены взрывные устройства вблизи деревни Викторовки Кореневского района, поселка Теткино Глушковского района, хутора Олешня Суджанского района. Обошлось без пострадавших. В Викторовке незначительные повреждения получил автомобиль добровольной пожарной дружины, — написал Смирнов.

Четыре украинских дрона были сбиты над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны около 20:20 мск, сообщили ранее в пресс-службе Министерства обороны России. При атаке ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер регулярно общается с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым об обстрелах региона. Обмен информацией происходит постоянно, подчеркнул представитель Кремля.