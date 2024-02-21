Теракт против силовика предотвратили в Подмосковье ФСБ предотвратила теракт в Лобне против сотрудника правоохранительных органов

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В подмосковной Лобне был предотвращен теракт против сотрудника правоохранительных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Два дня назад силовики задержали жителя Ярославля, подозреваемого в покушении.

Злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб и должен был подорвать автомобиль. На опубликованных ФСБ кадрах видно, как мужчина в черном подходит к машине, наклоняется и устанавливает бомбу под бампер. Впоследствии взрывное устройство было обезврежено. Следователи завели дело по статьям о теракте и госизмене.

Ранее в Херсонской области ФСБ вскрыла деятельность правительственной организации из Великобритании «Британский совет», которая занималась разведкой в пользу Киева и использовала украинских беженцев для сбора разведданных. Сотрудники спецслужбы проверяют деятельность организации и сотрудничающих с ней лиц.

До этого в Екатеринбурге арестовали 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, которая собирала деньги для ВСУ. Полученные средства были переданы украинской организации. На них впоследствии покупались медикаменты, экипировка и боеприпасы для военнослужащих ВСУ.