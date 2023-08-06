Тепловой снаряд на парашюте обнаружен в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что на территории Балашихи был обнаружен тепловой снаряд, с прикрепленным к нему нераскрывшимся парашютом. По данным канала, он упал в районе дома на Щелковском шоссе еще два дня назад — 4 августа. Предполагается, что снаряд не начинен поражающими элементами. В Минобороны России не прокомментировали данную информацию.

Два дня назад жители Балашихи услышали громкий хлопок в небе. Однако сотрудники полиции получили вызов лишь 6 августа. После того как они прибыли на место и изучили снаряд, выяснилось, что он представляет собой так называемую «теплушку». При этом до конца неизвестно, как снаряд оказался на участке. Обычно такие снаряды сбрасываются украинскими дронами. В настоящее время проводится расследование, находку забрали полицейские.

Как сообщалось ранее, российские пограничники успешно перехватили три беспилотника в Курской области. Для этого использовались средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Прикрепленный к одному из дронов боеприпас был уничтожен.

В начале мая в Курской области обнаружили беспилотник, созданный из необычных деталей. Он упал недалеко от Железногорска и представлял собой устройство, изготовленное из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры. Размах его крыльев составляет примерно три метра, диаметр трубы — 15 см. С какой целью запускался дрон неизвестно.