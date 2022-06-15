Теплоход врезался в опору Дворцового моста в Петербурге

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Пассажирский прогулочный теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу. Инцидент произошёл минувшей ночью. Предварительно установлено, что у теплохода заглох двигатель, судно потеряло ход и столкнулось с опорой моста. В результате никто не пострадал, транспортная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Сегодня около 01:30 мск в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Невы прогулочное судно столкнулось с опорой Дворцового моста, — сообщил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что прогулочный катер с четырьмя пассажирами на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул. Разлива нефтепродуктов не произошло, трое пострадавших были доставлены в больницу.