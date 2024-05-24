Теплоход врезался в мост над Невой после столкновения с другим судном

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге теплоход врезался в опору Благовещенского моста над Невой после столкновения с другим судном, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Северо-Западного федерального округа. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

В ходе выезда на место происшествия сотрудниками транспортной полиции установлено, что во время туристической прогулки в акватории реки Невы в районе Благовещенского моста теплоход при развороте совершил навал на ближайший теплоход, вследствие чего второй теплоход столкнулся с опорой Благовещенского моста, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия обошлось без пострадавших. Теплоходы получили вмятины и повреждения лакокрасочного покрытия, следы которого имеются на опоре Благовещенского моста. По данным правоохранителей, капитаны управляли судами в трезвом состоянии.

Ранее три корабля столкнулись в акватории Керченского пролива из-за шторма. Накануне около 21:00 мощные волны сбили суда «Матрос Шевченко», «Матрос Позынич» и «Кавказ-5», никто из людей не пострадал. «Матрос Шевченко» пытался выйти в открытое море, однако управлять кораблем было невозможно. Сильные порывы ветра подтолкнули его на «Матроса Позынича», это судно не смогло сманеврировать от удара. После этого корабли понесло на теплоход, снявшийся недавно с якоря.